Эксперты назвали пять причин, чтобы приехать в Северную Осетию зимой

Северная Осетия красива в любой сезон, поэтому туристический поток здесь растет ежегодно. Эксперты назвали пять причин приехать сюда зимой.

© Вечерняя Москва

Горнолыжный курорт Цей — веская причина приехать в Северную Осетию зимой. Здесь можно покататься на лыжах или сноуборде. К месту старта, на высоту 2890 метров, гостей доставляет канатная дорога.

В селение Бирагзанг, в тридцати минутах езды от Владикавказа, бьют термальные источники. Температура воды в них разная. Вода в термальных источниках обладает целебным эффектом и помогает при кожных заболеваниях, проблемах с нервной и пищеварительной системами, при других недугах.

В Северную Осетию стоит приехать ради конных прогулок. Зимой гиды предлагают маршрут к старинному высокогорному селению Даргавс.

Эксперты также советуют увидеть Мамисонское ущелье Северной Осетии, где на высоте двух тысяч метров, находятся живописные горные села. Некоторые уже заброшены, но по ним можно прогуляться.

Кроме того, можно посетить баню в горах. Один из спа-комплексов находится в селе Кобань на берегу небольшой реки, передает «МИР 24».