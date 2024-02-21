Авиаэксперт: выкупленных Россией самолетов хватит для международных перевозок
Они «юридически очищены». Такие суда могут «спокойно» лететь в «дружественные» страны.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Мы говорим о трети от общего парка, которые уже юридически очищены. Здесь надо понимать, что ещё было порядка 50 самолётов плюс-минус, которые изначально имели только российскую регистрация, я имею в виду западные самолёты, ещё к этому числу можно прибавить полторы сотни Superjet, которые также изначально имели российскую регистрацию. Итого, мы имеем достаточно внушительную сумму. Для чего это, собственно, нужно? Для того, чтобы эти самолёты можно было использовать на международных направлениях, при полётах в дружественные страны без ограничений.
И, таким образом, если предположить, что в текущем году общий объём международных перевозок составит в районе 20% от всех перевозок, то есть: 80% — по России, 20% — за рубеж по пассажиропотоку, то это говорит о том, что этих самолётов с лихвой хватит, чтобы перекрыть все потребности россиян в полётах на международных направлениях».
Ранее стало известно, что парк выкупленных у иностранных лизингодателей самолётов российских авиакомпаний вырос до 165 единиц. Это более трети от оставленного в России и принадлежащего западным арендаторам флота. Сделки проведены за 2023-й и начало 2024 года, подсчитал РБК.