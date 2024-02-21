Авиаэксперт: выкупленных Россией самолетов хватит для международных перевозок

«Мы говорим о трети от общего парка, которые уже юридически очищены. Здесь надо понимать, что ещё было порядка 50 самолётов плюс-минус, которые изначально имели только российскую регистрация, я имею в виду западные самолёты, ещё к этому числу можно прибавить полторы сотни Superjet, которые также изначально имели российскую регистрацию. Итого, мы имеем достаточно внушительную сумму. Для чего это, собственно, нужно? Для того, чтобы эти самолёты можно было использовать на международных направлениях, при полётах в дружественные страны без ограничений.

И, таким образом, если предположить, что в текущем году общий объём международных перевозок составит в районе 20% от всех перевозок, то есть: 80% — по России, 20% — за рубеж по пассажиропотоку, то это говорит о том, что этих самолётов с лихвой хватит, чтобы перекрыть все потребности россиян в полётах на международных направлениях».