Самолет Utair из Сургута пошел на второй круг из-за проблем с закрылками

Самолет авиакомпании Utair, летящий из Сургута в Уфу (республика Башкортостан), не смог приземлиться в аэропорту с первого раза: он ушел на второй круг из-за неисправности с закрылками. Экипаж воздушного судна доложил диспетчеру, что произошла рассинхронизация выпуска механизации.

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«Самолет Utair Сургут — Уфа в аэропорту Уфы при заходе на посадку ушел на второй круг. Причина — рассинхронизация выпуска механизации», — сообщил telegram-канал Aviaincident.

После обнаружения неисправности экипаж решил выполнить повторный заход на аэродром. Об аварийной ситуации на борту никто не объявлял. В итоге лайнер благополучно приземлился в аэропорту Уфы.