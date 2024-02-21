Вылеты в северные поселения Хабаровского края из-за ветра перенесли на сутки

Авиасообщение с северными поселениями Хабаровского края нарушено из-за ветра. Об этом сообщили ТАСС в региональной авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

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"Рейсы 403Д и 404Д, которые были запланированы на 19 февраля по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян и в обратном направлении, перенесены на 22 февраля по метеоусловиям Аяна", - сказали в авиакомпании. На месте отмечаются порывы ветра свыше 15 м/с.

С вечера воскресенья на территорию Хабаровского края оказывал влияние циклон. Шли снегопады. Из-за непогоды были задержаны самолеты по маршрутам из Хабаровска до Николаевска-на-Амуре и Охотска, до Богородского. Они вылетели, проинформировали в авиакомпании. Отложенный рейс до Чегдомына был отменен, люди сдали билеты и отправились в рабочий поселок на поезде, также перенесли вылет на другую дату.