S7 в марте возобновит прямые рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск

Авиакомпания S7 airlines возобновит прямые рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск. Об этом в среду, 21 февраля сообщила пресс-служба перевозчика.

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Первый полёт по этому направлению запланирован на 12 марта. До конца этого месяца авиакомпания планирует выполнять два рейса в неделю по вторникам и четвергам. Вылет из Толмачёво в 18:15.

Со 2 апреля расписание полётов изменится. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, при этом вылетать из Новосибирска самолёты будут в 4:35.

Летать будут на лайнерах Airbus A320. Время в пути – около 1 часа 20 минут.

Согласно сайту авиакомпании, стоимость билетов начинается от 7 523 рублей.