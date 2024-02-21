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В Волгограде рассказали, что ждет туристическую сферу в ближайшие 10 лет

В развитие туристический инфраструктуры областного центра инвестируют 73,9 млрд рублей.

В Волгограде рассказали, что ждет туристическую сферу в ближайшие 10 лет
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Как сообщает мэрия Волгограда, в развитие туристической инфраструктуры Волгограда в рамках комплексной 10-летней программы развития планируется инвестировать 73,9 млрд рублей, что позволит увеличить турпоток и создать большое количество рабочих мест.

Среди заявленных проектов – создание национального туристического маршрута, обустройство аквапарка в пойме реки Царицы, создание туристического кластера на системе островов Голодный – Сарпинский.

В последнее входит строительство двух автомобильных мостов через Волгу, канатной дороги и паромной перправы.

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