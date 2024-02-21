Кавминводы: инструкция по применению. Ессентуки

Ессентуки расположены на середине пути между Пятигорском и Кисловодском. Туристов здесь ждут прекрасные пейзажи, чистейший воздух и масса возможностей поправить здоровье.

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Что лечат?

Чаще всего в многочисленные санатории Ессентуков направляют пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей и нарушением обмена веществ. О представленных в здравницах процедурах рассказали в курортном управлении профсоюзных санаториев на Кавказских минеральных водах на примере санаториев «Целебный ключ» и «Виктория».

В первом учреждении есть свой минералопровод, и все процедуры, связанные с минеральной водой, проводятся на базе санатория. Например, ванны — йодо-бромные, пенно-солодковые, хвойно-жемчужные, углекисло-сероводородные, во время которых пузырьки газа словно делают массаж. Поистине лечение с наслаждением. В отделении гидропатии в «Целебном ключе» кроме традиционных душа Шарко и веерного оборудовали и душ Виши — уголок известного курорта Франции.

Заболевания органов пищеварения, обмена веществ, таких, как сахарный диабет и ожирение, лечат после консультации с врачом. В программу обычно включают физиопроцедуры, ингаляции отварами трав и с добавлением ароматических масел. Пациентам предлагают гало- и озонотерапию, лимфодренаж и применение грязи озера Тамбукан.

Сутки в двухместном однокомнатном номере 1 категории обойдутся туристу от 4050 рублей. Одноместный однокомнатный номер — от 4000 рублей, двухместный двухкомнатный люкс — от 6600 рублей за сутки.

В «Виктории» также занимаются как «профильными» для Ессентуков заболеваниями, так и недугами, связанными с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой, нервной системами. В санатории работает Центр по лечению заболеваний органов дыхания и слуха, где отпускается более 150 видов процедур.

Считается, что местная вода «Ессентуки» усиливает терапевтический эффект, а на территории «Виктории» и вовсе находится крупнейшая в Европе питьевая галерея «Пятитысячник». Она рассчитана на 5 тысяч посещений в сутки.

Санаторий «Русь» располагает собственными бюветами с минеральной водой, SPA-центром и акватермальным комплексом. На территории здравницы есть и собственный банный комплекс. Как отмечают специалисты, процедуры в них способствуют повышению иммунитета, ускорению метаболических и обменных процессов.

Сутки в стандартном номере «Руси» обойдутся туристу от 7300 рублей. Семейный номер, в котором могут проживать до четырех человек, — от 8800 рублей, люкс — от 17 300 рублей за сутки.

Чем заняться после процедур?

Именно в Ессентуках находится самая высокая в России статуя Иисуса. Монумент расположен на территории храмового комплекса Петра и Павла, в народе его называют «Рио-де-Кавказ». Здесь же уникальные храмы, часовни и парк, где можно отдохнуть всей семьей. Комплекс расположен на Боргустанском шоссе, куда из центра Ессентуков легко добраться на маршрутке № 10.

Культовое место в Ессентуках, без фото на фоне которого не уезжает ни один гость курорта, — грязелечебница имени Семашко. Здание считается символом города и одним из красивейших в Европе. Другое популярное место в Ессентуках — Курортный парк. Романтичные гости курорта оценят беседки «Ротонда», «Случайные встречи» и «Ореанда».

Курортный парк может похвастаться и единственным в России зданием механотерапии с уникальными тренажерами, на которых занимались больше века назад. И, конечно, герои картины «Любовь и голуби». Вход в музей дореволюционных реабилитационных аппаратов обойдется туристу в 65 рублей. Интерактивная экскурсия, во время которой можно на себе ощутить прелести дореволюционного фитнеса, стоит 260 рублей.

Отдыхающим советуют также посетить питьевую галерею источника № 17. Рядом — ажурная музыкальная беседка «Рококо», в которой устраивались знаменитые представления под открытым небом для отдыхающих «на водах».

Пациенты некоторых санаториев после процедур могут и вовсе не выходить за территорию здравниц в поисках досуга или места для прогулок. Так, «Виктория» расположена в дендрологическом парке площадью 22 га, где растут сотни видов деревьев и кустарников. Отдыхающие в «Целебном ключе» могут посидеть в увитой зеленью беседке с видом на Курортный парк и полюбоваться цветниками, а вечером отправится на дискотеку под звездным небом. Если же с погодой не повезло, тут есть киноконцертный зал, клуб, библиотека, сауна, бильярд. По вечерам проводятся уроки хореографии на танцполе.