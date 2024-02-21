Сочи на праздничные выходные примет 110 тысяч туристов
Мэр главного отечественного курорта Алексей Копайгородский рассказал о том, что ждет гостей и жителей Сочи в предстоящие длинные праздничные выходные.
"Загрузку номерного фонда к концу недели ожидаем на уровне 70 процентов. В городе будут одновременно находиться порядка 110 тысяч туристов", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, главными событиями 23 февраля станут возложения к памятникам военной истории и патриотические мероприятия, которые пройдут во всех районах. Ко Дню защитника Отечества власти сформировали событийный календарь.
"В эти дни, конечно же, чтим всех военнослужащих, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий", - отметил мэр.
Как уже рассказывала "РГ", в Сочи 23 февраля в рамках ХVII зимнего Международного фестиваля искусств под руководством артистического директора Юрия Башмета в Зимнем театре состоится премьера музыкального спектакля "Сокровенные люди" с участием популярного актера Сергея Гармаша.
А в главном местном парке "Ривьера" посетители услышат песни прошлых лет. Здесь также пройдет ярмарка мастеров "Розарий.Арт", на которой выступит саксофонист Егор Мищенко, бесплатный мастер-класс по росписи гипсовых фигурок.
При этом Копайгородский также сообщил, что на курорте уже готовятся и к весенним праздникам: будет составлена подробная программа Международного женского дня "в традициях сочинского гостеприимства".