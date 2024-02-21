Сочи на праздничные выходные примет 110 тысяч туристов

Мэр главного отечественного курорта Алексей Копайгородский рассказал о том, что ждет гостей и жителей Сочи в предстоящие длинные праздничные выходные.

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"Загрузку номерного фонда к концу недели ожидаем на уровне 70 процентов. В городе будут одновременно находиться порядка 110 тысяч туристов", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

По словам главы муниципалитета, главными событиями 23 февраля станут возложения к памятникам военной истории и патриотические мероприятия, которые пройдут во всех районах. Ко Дню защитника Отечества власти сформировали событийный календарь.

"В эти дни, конечно же, чтим всех военнослужащих, участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий", - отметил мэр.

Как уже рассказывала "РГ", в Сочи 23 февраля в рамках ХVII зимнего Международного фестиваля искусств под руководством артистического директора Юрия Башмета в Зимнем театре состоится премьера музыкального спектакля "Сокровенные люди" с участием популярного актера Сергея Гармаша.

А в главном местном парке "Ривьера" посетители услышат песни прошлых лет. Здесь также пройдет ярмарка мастеров "Розарий.Арт", на которой выступит саксофонист Егор Мищенко, бесплатный мастер-класс по росписи гипсовых фигурок.