В РЖД рассказали о максимальной заполняемости «Сапсанов» летом
«Российские железные дороги» летом фиксируют заполняемость «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Петербургом, выше 100%, учитывая выход и посадку пассажиров на промежуточных остановках, сообщил глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в беседе с РИА Новости.
«Сапсаны» запустили в РФ в декабре 2009-го и в данный момент являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране.
По итогам прошлого года процент населенности «Сапсанов» составляет 97% по всему маршруту с учетом промежуточных остановок, а летом превышает 100%.
Петров подчеркнул, что в межсезонье, к примеру, в последние дни февраля, если РЖД видит спад спроса у пассажиров, то снижает тариф.
Он отметил, что компания старается гибко реагировать на изменения спроса, речь идет о стоимости и количестве поездов. Каждый день между Москвой и Петербургом ходит 13 пар «Сапсанов», а в праздничные и выходные дни назначаются дополнительные или запускаются сдвоенные, рассказал глава дирекции.