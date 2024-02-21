В РЖД рассказали о максимальной заполняемости «Сапсанов» летом

«Российские железные дороги» летом фиксируют заполняемость «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Петербургом, выше 100%, учитывая выход и посадку пассажиров на промежуточных остановках, сообщил глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в беседе с РИА Новости.

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«Сапсаны» запустили в РФ в декабре 2009-го и в данный момент являются самыми быстрыми пассажирскими поездами в стране.

По итогам прошлого года процент населенности «Сапсанов» составляет 97% по всему маршруту с учетом промежуточных остановок, а летом превышает 100%.

Петров подчеркнул, что в межсезонье, к примеру, в последние дни февраля, если РЖД видит спад спроса у пассажиров, то снижает тариф.