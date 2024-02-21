В Шерегеш 23 февраля запустят дополнительный поезд

- Запуск автобусного маршрута помог разгрузить транспортные потоки, - отмечает руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов. - Выяснилось, что очень многие уезжают с горы не только в поселок, но и в частный сектор, причем со всем горнолыжным снаряжением. Дело в том, что в начале декабря у нас выпало очень много снега и возникли сложности с такси. Туристы выстраивались в большие очереди. Над решением проблемы мы усиленно работали с действующим оператором, а также начали переговоры с еще одним - федеральным. В результате в Шерегеш зашел его партнер из Новосибирска. Поначалу все водители были приезжие, но постепенно рабочие места заняли местные жители.