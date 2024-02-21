В Шерегеш 23 февраля запустят дополнительный поезд
Дополнительный поезд "Шерегеш-экспресс" будет курсировать на юге Кузбасса 23 февраля из-за повышенного спроса туристов.
Желающих провести выходные и праздники на популярном горнолыжном курорте все больше. По данным регионального минтуризма, в новогодние каникулы Шерегеш посетило 184,5 тысячи человек - на десять процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Помогли в том числе и однодневные туры под названием "Поехали!" Курортный экспресс отправляется из Новокузнецка около семи утра и через три часа прибывает на станцию Чугунаш. А оттуда до горы Зеленой всего полчаса езды на автобусе. Обратный рейс отправляется в 17:05, и к девяти часам вечера туристы добираются поездом до южной столицы Кузбасса.
- Запуск автобусного маршрута помог разгрузить транспортные потоки, - отмечает руководитель дирекции курорта Алексей Стоянов. - Выяснилось, что очень многие уезжают с горы не только в поселок, но и в частный сектор, причем со всем горнолыжным снаряжением. Дело в том, что в начале декабря у нас выпало очень много снега и возникли сложности с такси. Туристы выстраивались в большие очереди. Над решением проблемы мы усиленно работали с действующим оператором, а также начали переговоры с еще одним - федеральным. В результате в Шерегеш зашел его партнер из Новосибирска. Поначалу все водители были приезжие, но постепенно рабочие места заняли местные жители.
А имеют ли под собой реальную почву разговоры о строительстве железнодорожной ветки прямо до подножья горы Зеленой?
- Ограниченная транспортная доступность - один из сдерживающих факторов развития курорта. Мы изучаем и рассматриваем разные варианты улучшения ситуации, в том числе на отдаленную перспективу, - сообщила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко. - Так, кроме строительства аэропорта, есть планы реконструировать железнодорожный вокзал в Шерегеше и построить подбрасывающую дорогу до самой горы. Чтобы можно было, выйдя из поезда на вокзале, сразу же пересесть на подъемник