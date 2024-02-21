Блогер-провинциал пожаловался на «конские цены» в столовой аэропорта Москвы

Блогер-провинциал побывал в столовой в московском аэропорту Шереметьево и пожаловался на «конские цены». Об этом он рассказал в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Автор публикации отметил, что еще никогда не платил так дорого, за такое небольшое количество еды.

«Первыми на раздаче лежали пирожки по цене 150 рублей за штуку, — сообщил он. — Тут и так-то ценник не маленький, так еще и размер этих пирожков был чуть больше спичечного коробка».

Путешественник отметил, что вариантов еды в столовой было довольно много: несколько видов супов, разнообразные гарниры, пять-шесть видов мясных блюд.

«Несмотря на довольно большой выбор еды, почему-то все посетители брали по одному блюду, — добавил он. — Мы тоже решили не отставать от общего тренда».

В итоге из всего этого разнообразия россиянин взял для себя борщ и гречку со свиной отбивной.

«Общий чек вышел на 1092 рубля — это еще с учетом одного кусочка хлеба за 35 рублей, — заявил он. — Короче, цены в этой столовой — круче, чем на любом отечественном курорте».

При этом блогер подчеркнул, что еда оказалась вкусной.

«Хотя бы с этим нам повезло — и борщ, и мясо, и даже обычная гречка были действительно как домашние», — пояснил он.