Многодетным семьям призвали дать туристический кешбэк на путешествия по России

Внедрить туристический кешбэк для многодетных семей предложила первый зампред Комитета ГД по просвещению, первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова. С такой просьбой депутат обратилась к вице-премьеру правительства Дмитрию Чернышенко.
Компенсация расходов на транспорт и проживание может составлять от 20 процентов — при наличии двух детей в семье до 100 процентов — при наличии шести и более детей, но не более 100 тысяч рублей на одну семью, написала Лантратова в своем Телеграм-канале.
Во избежание злоупотреблений в программе смогут участвовать семьи, чей доход не превышает размера средней заработной платы в субъекте РФ. Ранее депутат Светлана Бессараб выступила за возвращение туристического кешбэка.