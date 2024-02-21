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Многодетным семьям призвали дать туристический кешбэк на путешествия по России

Внедрить туристический кешбэк для многодетных семей предложила первый зампред Комитета ГД по просвещению, первый замруководителя фракции СРЗП Яна Лантратова. С такой просьбой депутат обратилась к вице-премьеру правительства Дмитрию Чернышенко.

Многодетным семьям призвали дать туристический кешбэк на путешествия по России
© Дума ТВ

Компенсация расходов на транспорт и проживание может составлять от 20 процентов — при наличии двух детей в семье до 100 процентов — при наличии шести и более детей, но не более 100 тысяч рублей на одну семью, написала Лантратова в своем Телеграм-канале.

Во избежание злоупотреблений в программе смогут участвовать семьи, чей доход не превышает размера средней заработной платы в субъекте РФ. Ранее депутат Светлана Бессараб выступила за возвращение туристического кешбэка.

Отдых в России
Светлана Бессараб
Яна Лантратова
Дмитрий Чернышенко
Госдума