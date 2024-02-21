В челябинском аэропорту задерживаются рейсы в Норильск и Сургут

В Челябинске 21 февраля задерживаются рейсы в Норильск и Сургут и обратно. Такая информация содержится в онлайн-табло воздушной гавани.

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«Рейс на Норильск должен был вылететь в 7:05 21 февраля. Расчетное время вылета — 1:30 22 февраля. Рейс Норильск — Челябинск должен был прилететь в порт назначения в 14:50 21 февраля, но теперь его прилет перенесен на 8:50 22 февраля», — следует из онлайн-табло.

Также задерживается вылет и прилет самолетов до Сургута. Борт в ХМАО должен был вылететь в 16:40, теперь его вылет запланирован на 21:25 21 февраля. Рейс из Сургута должен был прибыть в Челябинск в 15:20, сейчас расчетное время прилета — 20:35 21 февраля.