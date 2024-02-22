В Санкт-Петербурге появится 570 новых гостиничных номеров

Доля повторных турпоездок в Санкт-Петербург выросла на 50%, сообщил председатель комитета по туризму Северной столицы Сергей Корнеев . Таким образом, каждый второй турист, посетивший город на Неве, хочет туда вернуться.

Уточняется, что увеличение турпотока на 28% произошло всего за три года, а в период с 2019 по 2023 турпоток увеличился с 5,5 до 8,8 млн человек. Таким образом, городу удалось вернуться на допандемийный уровень туризма.