Нетрезвых лыжников предлагают выгонять с горных трасс

Минэкономразвития разработало законопроект, по которому планируется прописать требования к горнолыжным комплексам и правила пребывания посетителей на таких курортах. В частности, в документе отмечается, что требования будет утверждать правительство, а правила – Минэкономразвития. Правила решили установить в том числе и потому, что туристы часто сами подвергают себя риску на курортах – например, выходят на трассы в нетрезвом состоянии, не надевают экипировку или занимаются фрирайдом (катанием на необорудованных склонах).

© tourdom.ru

Предполагается, что сотрудники горнолыжных курортов не должны допускать на трассы пьяных туристов. Это должно быть прописано в правилах, но каким образом будет осуществляться, подробно не рассказано. Сейчас у сотрудников нет полномочий самостоятельно выдворять нетрезвых туристов со склонов – для этого нужно вызывать полицию, что в некоторых случаях не очень оперативно.

Основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов заявил, что на данный момент в принципе нет никаких нормативных оснований на то, чтобы сотрудники горнолыжных комплексов самостоятельно могли определить, в алкогольном опьянении их клиент или нет, а затем применить к нему какие-то силовые меры. По его словам, этого в любом случае нельзя делать без сотрудников полиции.

«Такие права предоставлены только на воздушном транспорте, где действуют соответствующие федеральные законы. Там бортпроводники могут применить меры фиксации, чтобы избежать причинения вреда пассажирам и обеспечить безопасность полета. Но для разного рода развлекательных комплексов – бассейнов, бань, саун, игровых и горнолыжных – самостоятельные действия по выводу нарушителя с места хулиганства без полиции невозможны», – объяснил Георгий Мохов.

Еще одна проблема заключается в том, что правила оказания услуг устанавливаются только на момент их приобретения. Если же турист приехал трезвым, а выпил уже в процессе, выводить такого придется только с полицией. Чтобы бороться с пьяными лыжниками на склонах, курортам нужно будет отказаться от продажи алкоголя в ресторанах и кафе на своих территориях – на такое вряд ли кто-то пойдет. TourDom.ru отправил запросы в Красную Поляну и «Розу Хутор», но на момент публикации комментариев получить не удалось.

В то же время в правительстве не хотят чрезмерно регулировать эту сферу, чтобы популярность курортов не снизилась.

«Если досконально проверять каждого посетителя, можно парализовать работу комплекса из-за очередей. Но какие-то выборочные проверки, различные способы предостережения необходимы», – заявил «Парламентской газете» председатель комиссии Общественной палаты России по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Андрей Максимов.

По его словам, все детали нужно обсуждать с представителями курортов, а что-то вообще указывать не в федеральных актах, а в рекомендациях.