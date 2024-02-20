Спрос на отдых в Крыму вновь растет, но точечно

В Крыму заметили оживление спроса со стороны туристов: по словам представителей гостиниц и отелей, темпы бронирования уже опережают прошлогодние.

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Нелли Шатова, генеральный директор гостиничного оператора «УК Визант Групп», рассказала, что прирост темпов бронирования к прошлому году в среднем составляет 30–40%.

Точная причина такой динамики неизвестна. Возможно, дело в том, что отдохнуть в Крыму в целом дешевле, чем в Краснодарском крае.

«Что касается стоимости проживания, то она либо осталась на прежнем уровне, либо на некоторые категории номеров запланирован рост 10% к прошлому году».

Председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталия Стамбульникова считает, что рост спроса пока испытывают только крупные известные объекты.

«Дела хорошо обстоят в санаториях, которые работают с профсоюзами, на объектах с крупной инфраструктурой, где есть все. То есть отдыхающему даже не надо покидать территорию отеля. А на гостевые дома спрос будет повыше только после мая, сейчас его особо нет. Ведь в основном туда заезжают те, кто самостоятельно путешествует на машинах».

Кроме того, Стамбульникова считает, что в этом сезоне уже «выигрывают» базы для отдыха горного Крыма. Туда чаще всего приезжают местные, чтобы вырваться из города, сменить локацию и просто насладиться природой.

«С пятницы по воскресенье спрос есть всегда. Но не на дорогие и большие дома за 40–50 тыс. за сутки, а поменьше. Стоимость начинается от 8 тыс., разместиться там могут от 4 до 8 человек».

Одной из главных проблем крымских отелей, санаториев и гостевых домов остается нехватка персонала. Из-за общей нестабильности процент приезжих из других регионов резко упал, особенно это касается специалистов среднего и высшего звена. Чтобы удержать кадры, отельерам приходится увеличивать фонд оплаты труда, но это пока не подкреплено увеличением прибыли.

«Третий год наблюдается тенденция роста зарплат линейного персонала, но эта проблема остро ощущается не только в Крыму, но и в крупных городах, в том числе в Москве. Соответственно, несмотря на рост числа бронирований к прошлому году, рентабельность объектов размещения падает», – рассказал наш источник из турбизнеса.

По его словам, особенно характерно это для отелей 5 звезд, так как многие их клиенты не хотят ехать в Крым на поезде.