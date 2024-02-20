Чем петербуржцы шокировали туроператоров в начале 2024 года

Туроператоры, которые работают в Северной столице, зафиксировали неожиданный тренд. Жители города начали планировать отпуск гораздо раньше, чем обычно. Традиционно на январь приходится очень мало ранних бронирований. Спрос на популярные направления по РФ уже вырос на 30 %, а на зарубежные направления – на 10–15 %. «ФедералПресс» рассказывает, как петербуржцы планируют отдых и сколько денег тратят на путешествия.

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Когда петербуржцы начали планировать летний отдых в 2024 году

В этом году глубина бронирований выросла на месяц. Так, в 2023-м петербуржцы начинали планировать летний отдых только в феврале. Эксперты поясняют, что обычно первый месяц года не самый удачный для бронирования. Не все граждане могут позволить себе крупные покупки после длинных выходных. Тем не менее в этом году петербуржцы удивили туроператоров.

«Возможно, это какие-то сбережения, запасы», – предполагают эксперты.

А вот спонтанные поездки пользуются меньшим спросом. Даже несмотря на приближающиеся длинные выходные после 23 февраля и 8 марта. Основной интерес туристы проявляют к маю, а также к летнему отдыху. Эта особенность в 2024 году касается не только Северной столицы, уточнили эксперты.

Куда хотят поехать петербуржцы и как изменились цены на отдых

Наибольшей популярностью среди внутренних направлений у петербуржцев пользуются Краснодарский край, Минеральные Воды и Крым. Спрос на данные курорты вырос примерно на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время стоимость отдыха летом в Краснодарском крае и Минеральных Водах на 10–14 % превышает показатели лета 2023 года. Путевки в Крым подорожали примерно на 4 % по сравнению с прошлым годом.

Уточняется, что путевки в Турцию из Петербурга за год подешевели. Цены упали примерно на 5–15 %. Это произошло из-за снижения цен на перелеты, отмечают участники рынка. В настоящий момент стоимость недельного тура в Турцию на начало июля, включая билеты из Петербурга туда и обратно, начинается от 101 тыс. руб. на двоих, уточняет издание РБК со ссылкой на данные «Слетать.ру».