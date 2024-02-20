Каршеринг предложили использовать для туризма в дальние регионы России

В России предложили использовать каршеринг для туризма по всем регионам страны, пишут «Известия». Предполагается, что путешественники после авиаперелета или поездки на поезде смогут пересесть на каршеринговый автомобиль и продолжить путь.

Сейчас радиус сервиса ограничен двумя тысячами километров от города, в котором автомобиль взят в аренду. В настоящее время разрабатываются маршруты и выгодные тарифы для автотуристов. Первые шаги в этом направлении планируется сделать уже к началу этого лета.