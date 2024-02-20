Парк альпак на курорте «Роза Хутор» стал самым крупным в России

«Новые альпаки прибыли на курорт «Роза Хутор» из питомников европейских стран. Дорога на курорт «Роза Хутор» заняла четыре дня. Чтобы переезд был удобным, для альпак был организован специальный автопоезд», — сообщила операционный директор парка альпак Ирина Чайкина.