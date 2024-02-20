Авиакомпания Nordwind запускает прямые рейсы из Екатеринбурга в Махачкалу

Из Екатеринбурга запускают новые прямые рейсы в Дагестан. Известно, что они появятся уже в апреле. Авиакомпания Nordwind будет летать 2 раза в неделю: по пятницам и понедельникам. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

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Первый рейс авиакомпании из Махачкалы прибудет в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге вечером 28 апреля, вылет из Екатеринбурга в Махачкалу назначен на 5:20 утра 29 апреля. Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам на самолете Boeing 737-800 и займут примерно 3 часа.

В системе бронирования билетов Nordwind на конец апреля билеты продаются по цене от 14 тысяч рублей за билет в одну сторону. На май доступны варианты от 9.8 тысяч рублей.

Из Екатеринбурга в Махачкалу также можно долететь с авиакомпанией Red Wings. Цены на билеты начинаются от 10 тысяч рублей в одну сторону.

Дагестан является одним из самых популярных туристических направлений для жителей Урала, особенно летом. Туроператоры отмечают растущий спрос на отели на побережье Каспийского моря, поскольку качественных вариантов размещения там сравнительно немного. Поэтому в летний сезон места в отелях могут быть полностью забронированы.