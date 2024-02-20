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В Дагестане пройдет фестиваль ледолазания

В Дагестане проведут соревнования среди альпинистов на замерзших водопадах Матлас в Хунзахском районе.

В Дагестане пройдет фестиваль ледолазания
© pxhere

«К участию в фестивале допускаются все желающие обладающие навыками использования ледового снаряжения, которым исполнилось 18 лет и старше, имеющие необходимое снаряжение и справку от медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для занятий ледолазанием на открытом воздухе», — сообщается на сайте фестиваля.

С 22 по 25 февраля участники будут соревноваться в прохождении маршрутов по ледяным водопадам в личных и командных зачетах.

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