В Дагестане пройдет фестиваль ледолазания
В Дагестане проведут соревнования среди альпинистов на замерзших водопадах Матлас в Хунзахском районе.
«К участию в фестивале допускаются все желающие обладающие навыками использования ледового снаряжения, которым исполнилось 18 лет и старше, имеющие необходимое снаряжение и справку от медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для занятий ледолазанием на открытом воздухе», — сообщается на сайте фестиваля.
С 22 по 25 февраля участники будут соревноваться в прохождении маршрутов по ледяным водопадам в личных и командных зачетах.