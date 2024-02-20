В Дагестане пройдет фестиваль ледолазания

«К участию в фестивале допускаются все желающие обладающие навыками использования ледового снаряжения, которым исполнилось 18 лет и старше, имеющие необходимое снаряжение и справку от медицинского учреждения об отсутствии противопоказаний для занятий ледолазанием на открытом воздухе», — сообщается на сайте фестиваля.