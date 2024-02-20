Подмосковье может остаться без Hilton: отель сменил собственника

Совладелец туроператора «Алеан» Илья Уманский выкупил отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga 4* в подмосковной Истре. Об этом говорят данные ЕГРЮЛ: сведения внесли в реестр 3 ноября 2023 года. В туроператоре «Алеан» редакции TourDom.ru подтвердили факт приобретения гостиницы – пока без подробностей по поводу планов.

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Загородный отель на 162 номера в лесопарковой зоне на берегу реки Малая Истра открылся в 2012 году, а в 2018-м принял сборную Франции по футболу – на дверях номеров до сих пор сохранились портреты футболистов. Расположение относительно Москвы можно считать удобным: всего полчаса езды от столицы. По информации с сайта, здесь есть спа- и фитнес-центр, бассейн, кинотеатр. На территории комплекса – пруд с пляжной зоной, спортивные и детские площадки.

Несмотря на то что «Алеан» развивает сеть отелей под брендом Alean Collection, название подмосковной гостиницы пока не изменилось. Заказать номер по-прежнему можно как на сайте туроператора, так и в системе бронирования международной сети.

Однако эксперты уверены, что наиболее вероятным сценарием развития событий станет ребрендинг. По их мнению, сделка фактически продолжает тенденцию ухода российских отелей от иностранных гостиничных сетей. Сначала Cosmos Hotel Group в 2022 году отказался от использования брендов Park Inn (Radisson) и Holiday Inn (Intercontinental Hotel Group), затем Mantera Group сменила вывеску сочинского Radisson Blu Resort & Congress Centre.

«Все понимают, что текущая ситуация в отношениях с Западом – на достаточно длительный период, и ценность зарубежных брендов неочевидна, – утверждает гендиректор туроператора "Турплатформа" Сергей Толчин. – Отсутствует генерация трафика от бренда, у клиентов нет доступа к программам лояльности». Эту точку зрения поддерживают и другие специалисты: «Думаю, "Алеану" бренд Hilton не нужен. У них есть свой – операторский и отельный, который занимает определенное место на российском рынке».

Название пока не сменили, потому что решение по ребрендингу еще не принято либо существуют отлагательные условия по закрытию сделки, предполагают участники рынка.

Они также не сомневаются и в том, что истринский отель изменит концепцию: как и другие объекты Alean Collection, он наверняка будет развиваться как семейная гостиница на «все включено». Реновация номеров при этом не потребуется – отель относительно свежий.

«Красивое место, облагороженная территория, уютные номера», – отмечают гости.

В то же время, чтобы комплекс конкурировал с другими семейными загородными отелями Подмосковья, его придется «доводить до ума», считают отельеры. Объект строился как бизнес-отель – об этом говорит, в частности, отсутствие детского клуба, один ресторан, 8 конференц-залов. А также совсем небольшой бассейн: 10 х 12 м глубиной чуть больше метра. Очевидно, для отдыха семей с детьми владельцу придется создавать соответствующие условия. «Просим администрацию создать больше возможностей для досуга», – пишут туристы в отзывах.

Что касается срока окупаемости, эксперты уверены: он не превысит 7–9 лет. «Рентабельность подмосковных отелей, особенно категории 3 и 4*, очень неплохая». «Не надо забывать, что у туроператора и его управляющей компании своя клиентская база, – говорит руководитель УК Orchestra-hotels Наталья Изюмова. – Те, кто ездит в его гостиницы на юге – большая часть из них туристы из Москвы, смогут посещать и отель в Подмосковье».