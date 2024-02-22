Биолог: опасный хищник групер не выживет в Черном море из-за солености

Преподаватель кафедры океанологии МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов прокомментировал новости о появлении у берегов Крыма опасной рыбы из Средиземного моря. За ее поимку даже было объявлено денежное вознаграждение.

© Rg.ru

По словам биолога, групер, который при благоприятных условиях может достигать двух метров в длину, в Черном море вряд ли приживется. Соленость воды в два раза ниже.

А желание Алуштинского аквариума поскорее поймать эту рыбку связано как раз с тем, что здесь она долго не задержится.

«Это единичные случаи (появление в водах на юге России), массово он (групер) вряд ли приживется», - цитирует Мухаметова РИА Новости.

Напомним, тем, кто поймает групера, пообещали заплатить пять тысяч рублей.

Директор аквариума Виктор Жиленко, объявивший охоту на незваного гостя, рассказал, что видел уже два экземпляра хищной рыбы:

«Это тревожный сигнал для черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу»