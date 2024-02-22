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Биолог Мухаметов: опасный хищник групер не выживет в Черном море из-за солености

Преподаватель кафедры океанологии МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов прокомментировал новости о появлении у берегов Крыма опасной рыбы из Средиземного моря. За ее поимку даже было объявлено денежное вознаграждение.

Биолог: опасный хищник групер не выживет в Черном море из-за солености
© Rg.ru

По словам биолога, групер, который при благоприятных условиях может достигать двух метров в длину, в Черном море вряд ли приживется. Соленость воды в два раза ниже.

А желание Алуштинского аквариума поскорее поймать эту рыбку связано как раз с тем, что здесь она долго не задержится.

«Это единичные случаи (появление в водах на юге России), массово он (групер) вряд ли приживется», - цитирует Мухаметова РИА Новости.

Напомним, тем, кто поймает групера, пообещали заплатить пять тысяч рублей.

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Директор аквариума Виктор Жиленко, объявивший охоту на незваного гостя, рассказал, что видел уже два экземпляра хищной рыбы:

«Это тревожный сигнал для черноморских рыб, так как групер способен уничтожить всю их кормовую базу»

Несколько лет назад у берегов Севастополя рыбаки выловили ядовитую рыбу фугу, которую очень любят японцы (обитает в Тихом океане). В Черное море она могла попасть с балластными водами судов дальнего плавания, предположили ученые.

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Сергей Мухаметов
МГУ