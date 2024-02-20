Из Омска запускают субсидируемые полёты ещё в четыре города

Увеличилось число направлений, куда летом можно будет улететь по более дешёвым билетам.

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Росавиация расширила список межрегиональных авиарейсов, которые в текущем году получат субсидирование из бюджета. Для пассажиров это означает возможность купить билеты по сниженному тарифу. В перечень вошли четыре направления из Омска, сообщила сегодня, 20 февраля, пресс-служба Омского аэропорта.

С апреля авиакомпания "ЮВТ АЭРО" запускает рейсы Омск - Абакан и Омск - Самара с частотой три раза в неделю в оба города. С 1 мая этот же перевозчик запускает самолёты в Горно-Алтайск, которые будут летать дважды в неделю. Это направление летом популярно у туристов, так как недалеко расположено Телецкое озеро и другие локации для отпуска. 3 апреля авиакомпания "Северный ветер" начинает перевозки в Казань.

Субсидированные билеты на сайтах авиакомпаний и в авиакассах города могут приобрести все категории населения.

Основной перечень субсидируемых рейсов на 2024 год был утверждён в ноябре прошлого года. В этом списке 12 городов: Екатеринбург, Минеральные Воды, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой, Нижневартовск, Салехард, Сургут, Тобольск, Томск, Уфа и Ханты-Мансийск. Не все эти направления поддерживаются финансами круглогодично. Подробнее об условиях субсидирования читайте здесь. В конце марта Омский аэропорт опубликует весенне-летнее расписание, в который и включены большинство перечисленных направлений.