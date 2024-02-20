Легализация гостевых домов может создать недобросовестную конкуренцию отелям

К 1 марта Комитет по туризму Госдумы должен завершить работу над поправками ко второму чтению законопроекта «О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов». После этого ожидается рассмотрение документа во втором и третьем чтениях.

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Больших сомнений, что законопроект будет одобрен, нет, Минэкономразвития уже подготовило «дорожную карту», показывающую, с какой периодичностью будут вступать в силу новые нормы. Так, с 1 апреля заработает сам закон, с 1 июля владельцы гостевых домов смогут подать данные в специальный реестр, с 1 ноября наступит ответственность за работу без вхождения в реестр, а с 1 марта 2025 года незарегистрированные гостевые дома начнут штрафовать за размещение рекламы и прочей публичной информации.

Вместе с тем и у бизнеса, и у отраслевых организаций к законопроекту остаются вопросы. Один из самых острых заключается в том, что объединение гостевых домов, построенных на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), с гостиницами в едином реестре может привести к недобросовестной конкуренции. С одной стороны – жилье с соответствующими требованиями, с другой – бизнес. «Это (легализация гостевых домов на ИЖС. – Ред.) проблема для обычных гостиниц уровня 3* и выше. Им явно не нравится конкуренция со стороны жилых гостевых домов на ИЖС с номерами уровня 3–5*, но без нагрузки на инфраструктуру и большого количества персонала, при этом с емкостью мест, превышающей емкость мест всех имеющихся гостиниц», – высказался в комментарии в нашем телеграм-канале «Крыша ТурДома» руководитель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов.

По мнению независимого эксперта Алексея Кожевникова, нельзя гостевые дома пытаться приравнять к жилью, при этом требуя с них предоставлять гостиничные услуги, то есть работать как бизнес: «Если вы хотите приравнять номера в гостевых домах к гостиничным номерам, это означает соблюдение всех норм – противопожарных, санитарных, антитеррористических и т. п. Интересно, а документ видела ФАС России? Неужели там тоже не увидели ничего плохого для развития здоровой конкуренции на рынке гостиничных услуг? Вопросы множатся, а депутаты хотят принять закон во втором чтении уже в апреле. Нет слов. Отрасль никто, к сожалению, не слышит».

О том, что принятие закона может привести к нездоровой конкуренции, высказывался и основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов: «Проект депутатов Госдумы разрешает предоставление гостиничных услуг в гостевых домах, а сами эти объекты предлагает включить в общий перечень средств размещения и классифицировать как гостиницы “без звезд”. Многие отельеры опасаются, что такой подход создаст в итоге недобросовестную конкуренцию, которую потом непонятно, как преодолевать». По словам Мохова, есть параллельный законопроект, представляющий собой поправки в отраслевой закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которым занимается Минэкономразвития. Там предлагается разделить услуги гостиниц и гостевых домов и для последних сформировать отдельный реестр.