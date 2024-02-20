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Специалисты сообщили, сколько будет стоить отдых в Сочи в этом году

На май 2024 года АТОР опубликовал информацию о ценах на отдых в пятизвездочных отелях Краснодарского края для российских туристов. В Сочи стоимость недельного пребывания включает расходы на проживание и начинается от 125 тысяч рублей на двоих. В Анапе отдых обойдется от 120 тысяч рублей, а в Геленджике - от 165 тысяч рублей.

Специалисты сообщили, сколько будет стоить отдых в Сочи в этом году
© Авторадио

Отдых в пятизвездочных отелях Сочи будет стоить от 125 до 350 тысяч рублей на двоих. В Анапе цены начинаются от 120 тысяч рублей, а в Геленджике - от 165 тысяч рублей.

Цены не включают расходы на дорогу. В Геленджике за неделю проживания в пятизвездочных отелях придется заплатить от 165 до 200 тысяч рублей.

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