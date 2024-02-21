Россияне массово устремились в один город на длинных февральских выходных

Российские туристы массово устремились в Москву на длинных февральских выходных — она стала лидером по количеству бронирований, говорится в исследовании сервисов МТС Travel и Bronevik.com, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

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Кроме того, в топ-3 по числу бронирований в эти даты вошли Санкт-Петербург и Казань. Суммарно на эти города приходится четверть от всех заказов с 23 по 25 февраля. На долю столицы пришлось 13 процентов, Санкт-Петербурга — 8 процентов, а Казани — 3 процента.

Среди лидеров также оказались Тула, Ярославль, Екатеринбург, Нижний Новгород, Калининград, Адлер, Сочи, Смоленск и Тверь.