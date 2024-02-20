Стало известно, куда россияне поедут праздновать День защитника Отечества

Сервис по планированию путешествий OneTwoTrip изучил данные бронирований и рассказал, где россияне собираются провести выходные, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

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«Самым популярным городом для поездки на долгие выходные оказался Санкт-Петербург: на Северную столицу приходится 20,8 % отельных бронирований, что на 12 % больше, чем в праздники 2023 года», – передают «Известия».

На втором месте по популярности Москва – там оформлено 14,6 % заказов. Замыкает тройку лидеров Сочи с 10,2 % бронирований. Также в пятерку попали Казань и Нижний Новгород.

В основном россияне поедут на отдых вдвоем. Чаще всего они выбирают четырехзвездочные отели со средней стоимостью 10 тысяч рублей за ночь.

Среди зарубежных направлений популярен Стамбул, Дубай, Минск, Бангкок и Милан. За границей большинство россиян также планируют отдыхать вдвоем.