Китай увеличит частоту авиарейсов Янцзы — Владивосток до двух в неделю

Китайская авиакомпания China Southern Airlines увеличит частоту регулярных рейсов из Янцзы во Владивосток и обратно до двух раз в неделю. До этого рейсы были нерегулярными, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Владивосток.

"Авиакомпания China Southern Airlines со 2 марта начинает выполнять регулярный рейс Янцзы - Владивосток - Янцзы с частотой два раза в неделю. С начала февраля по текущий момент авиаперевозчиком выполнено два нерегулярных рейса", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Число международных отправлений в аэропорту Владивостока в 2023 году достигло 193 тыс. человек - почти в четыре раза больше, чем в 2022 году. Это произошло в основном за счет увеличения количества рейсов в Китай.