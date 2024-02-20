Пара поехала в свадебное путешествие в Казань и столкнулась с хамством

Пара российских молодоженов поехала в Казань в свадебное путешествие и пожаловалась на хамство таксистов. Своими впечатлениями они поделились с порталом «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Супруги рассказали, что на каждом шагу в городе туристов преследуют с предложениями сфотографироваться с ростовыми куклами. Кроме того, водители такси ездят на сломанных машинах, не соблюдая правила дорожного движения.

«Так и еще нахамят», — заметили путешественники.

При этом россияне остались довольны отдыхом, рассказав о добрых и отзывчивых жителях Казани.

«С радостью помогут и подскажут дорогу, расскажут много интересных историй. Стоит съездить всей семьей, ведь для детей развлечений так же много, как и для взрослых», — заключили туристы.