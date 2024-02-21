На Камчатке создадут маркетплейсы для реализации турпродуктов

"Прошлый туристический сезон показал, что портрет туриста меняется. Мы увидели значительный спад в организованных туристических группах и такой же значительный рост, даже больше, в самостоятельных туристах. То есть, по сути, турист вначале покупает билет, бронирует гостиницу, прилетает на Камчатку и потом начинает формировать свой отдых, находясь в отеле. Именно поэтому сейчас очень важно создать такие цифровые сервисы, к которым туристы в центральной части России уже привыкли. Это, например, заказ еды домой, покупка товаров, продуктов с доставкой до дома. Мы понимаем, что сейчас важно начать этот тренд реализовывать и при продажах наших туристических продуктов", - сказал Владимир Русанов.