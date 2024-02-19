Топ-3 достопримечательности Калининграда

Что посмотреть в Калининграде

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Калининград - самый западный город в составе Российской Федерации, а область вокруг него даже не граничит с другими субъектами страны. Данный населенный пункт имеет богатую и большую историю, ежегодно притягивает к себе множество отечественных туристов.

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Достопримечательностей в городе существует действительно множество. Например, внимания заслуживают следующие места и объекты:

Рыбная деревня

В Калининграде данное пространство даже называют "маленькой Европой". Все благодаря уникальным архитектурным элементам зданий, который напоминают старонемецкий стиль. Именно в рыбной деревне открываются лучшие виды на город и близ лежащие возле него территории.

Возле домов ездят катера и работают рестораны, а по вечерам зажигается романтический цвет. Деревня может стать прекрасным местом для свидания или простой прогулки.

Кафедральный собор

Собор был построен еще в 14 веке и в настоящее время является одним из главных городских символов в принципе. В настоящее время он в основном используется, как полноценный музейный комплекс, память и история. В соборе располагается музей Канта, а также православная часовня.

Также в соборе есть и концертный зал, где ежегодно проводятся интересные музыкальные события, преимущественно посвященные классической музыке. Ну а установленный внутри здания органный комплекс дак и вовсе считается крупнейшим в стране.

Ленинский проспект

Данный проспект по праву можно считать главным парадным элементом всего города. Недавно на нем был проведен крупный ремонт фасадов зданий, в результате которого сейчас они слабо отличаются от привычного для многих европейского стиля.

На проспекте регулярно проводятся интересные экскурсии по городу, рассказывается о его истории. Подавляющее большинство из них бесплатны. Естественно, что расположены на нем в различные магазины и торговые точки. В длину проспект занимает 3 километра.