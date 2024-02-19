Рестораны и отели Москвы вошли в российский аналог Michelin

В России появился свой престижный гид ресторанов и отелей с высочайшим уровнем сервиса и безупречной репутацией - Revizors Guide - аналог французского путеводителя Michelin. В Общественной палате РФ назвали 36 лучших ресторанов и 29 отелей из восьми городов России и СНГ, которые получили высшие награды от нового гида страны - кристаллы. Теперь этот отличительный знак можно будет увидеть на двери "кристального" заведения.

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На вручение заслуженных наград приехали рестораторы, шефы и отельеры со своими командами из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Екатеринбурга, Астаны и других городов. Все они работают на совесть и проверок не боятся. Когда же им сообщили, что у них несколько раз побывали анонимные инспекторы Федерации ревизоров гостеприимства и проверили по международной системе аудита Michelin, то многие все-таки встревожились за результат. Оказалось, напрасно, ведь теперь у них прибавится работы - попадание в гид гарантирует наплыв туристов.

"Путешественники со всего мира всегда обращают внимание на регалии отелей при бронировании, а посещение ресторана со знаком качества для туристов - гарантия приема на высоком уровне", - отметила президент Федерации ревизоров Галина Драгни.

За прошедший год профессиональные ревизоры инкогнито пообедали и пожили в более чем 350 популярных ресторанах и отелях. Для объективности проверяли каждое место от трех до шести раз и только спустя более 1000 проверок отобрали лучших. В отличие от Michelin, заведения, получившие высокую оценку, отмечаются в новом гиде не звездами, а кристаллами. Больше всего кристаллов собрала Москва - 15 ресторанов и 10 отелей заработали высокие оценки. Одним кристаллом отмечены заведения, набравшие от 70 до 80 баллов. Это значит, хорошее место с особым сервисом и вкусной кухней, которое стоит посетить каждому. Два кристалла от ревизоров получили отличные места с превосходным сервисом и кухней, отдых в которых превзойдет любые ожидания.