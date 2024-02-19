Россиян предупредили о росте цен на пятизвездочные отели Краснодарского края

Проживание в популярных пятизвездочных отелях Краснодарского края подорожало. О росте цен на проживание в гостиницах Кубани россиян Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, по данным туроператоров, на летний сезон 2024 года отели категории «пять звезд» на черноморских курортах региона повысили цены в среднем на 10–15 процентов. При этом есть объекты размещения, где тарифы увеличились на 20–25 процентов.

Схожий тренд роста тарифов наблюдается и в отелях других категорий. Однако гостиницы высокого уровня, в отличие от объектов размещения среднего сегмента, еще не поднимали цены с момента старта акции раннего бронирования.