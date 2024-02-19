В России сильно подорожало размещение в бюджетных отелях

Загрузка гостиниц в прошлом году выросла на 13% и будет расти дальше. Спрос стимулирует повышение цен.

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В прошлом году в коллективных средствах размещения (гостиницах, отелях и т.п.) остановились, по данным CORE.XP, 77,8 млн человек. Это на 21% больше, чем годом ранее. При этом иностранных туристов в страну въехало лишь 8,21 млн человек, примерно столько же, сколько и в 2022 году (8,24 млн).

Больше всего ночевок в гостиницах пришлось на Краснодарский край (17%), далее идут Москва (15%) и Подмосковье (7%). В то же время лидерами по темпам роста числа ночевок стали Ингушетия (увеличение на 50%), Смоленская (49%), Калужская область и Хакасия (по 38%). В основном это регионы с низкой первоначальной базой, отмечают эксперты.

Средний тариф за год вырос на 14,4%. При этом сильнее других подорожали трехзвездочные отели - на 16,1%. Загрузка номеров выросла на 13,5%. Наиболее загруженными были отели в Калининграде (74,7%) и Москве (74,4%). В Новосибирске, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге загрузка также составила более 70%.

В Москве, отмечают эксперты NF Group, среднегодовой уровень загрузки отелей вырос на 11 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом и практически сопоставим с показателями допандемийного 2019 года. Турпоток вырос на 37% по сравнению с 2022 годом, число иностранных туристов - на 41% (за год столицу посетили 2,3 млн иностранцев). Внутренний турпоток увеличился на 22% по сравнению с 2019 годом. При этом наибольшее увеличение загрузки в Москве продемонстрировали пятизвездочные отели (на 18%), а подорожали сильнее всего, как и в целом по стране, трехзвездочные (на 25%).

Снижение активности делового туризма в Москве было компенсировано ростом культурно-познавательных поездок, и сейчас въездной поток постепенно восстанавливается, говорит партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова. Прогнозируется, по ее словам, дальнейший рост турпотока, включая гостей из Индии, Китая и стран Ближнего Востока.