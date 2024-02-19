Новочеркасск вошел в топ маршрутов для поездок на выходные
Эксперты сервиса путешествий tutu рассказали, куда отправиться на выходные из разных городов России. Новочеркасск был назван одним из лучших мест, чтобы узнать о быте донских казаков.
— Новочеркасск — лучшее место, чтобы узнать о быте донских казаков. Главный центр притяжения в городе — Новочеркасский музей истории Донского казачества. Атаманский дворец, построенный в XIX веке, — тоже часть музея. Если получится, помимо музея, загляните и в центральную библиотеку города — там очень красивые интерьеры, — говорится в сообщении.
Из Ростова-на-Дону в Новочеркасск можно добраться на автомобиле, поезде или автобусе.