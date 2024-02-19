Аэропорт в Карачаево-Черкесии планируют начать строить в 2025 году
«Планируем в этом году разработать проектно-сметную документацию и в следующем году приступить [к строительству]. Место определили – это Зеленчукский район, территория большая. Аэропорт будет полноценный, с полосой 3,2 км», – сказал Р. Темрезов.
Глава КЧР отметил большую значимость проекта для региона с учетом ежегодно растущего туристического потока.
По данным Минтуризма республики, в 2023 году Карачаево-Черкесию посетили 2,1 млн туристов, что почти на 10% больше аналогичного показателя предыдущего года.
На сегодня КЧР – единственный регион СКФО, где нет аэропорта.