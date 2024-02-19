Во сколько обойдется пляжный отдых в Краснодарском крае на майские праздники
В 2024 году наблюдается увеличение интереса россиян к отдыху в пятизвездочных отелях Краснодарского края, особенно в Сочи, Анапе и Геленджике, с ростом спроса на 5–10% за первые 1,5 месяца года, по сравнению с прошлым годом, как сообщает АТОР. Эксперты связывают этот тренд с переориентацией туристов с зарубежных направлений на отечественные, что происходит уже несколько лет, пишет Центральная Служба Новостей.
Директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова отметила увеличение глубины бронирования отелей пятизвездочной категории, включая заявки на бархатный сезон. Компания FUN&SUN подсчитала, что глубина продаж в этом сегменте на курортах региона достигает в среднем 100 дней, что значительно выше, чем по другим категориям.
Любовь Воронина, генеральный директор Let’sFly, выделяет стабильный спрос и глубокие продажи отелей пятизвездочной категории, подчеркивая ограниченное предложение премиального сегмента на черноморском побережье. Эксперты «Интуриста» добавляют, что пиковые бронирования часто делаются на ближайшие выходные, однако ранние заявки на май и лето уже доставляют радость.
Сочи, благодаря прямым перелетам из Москвы и регионов, остается наиболее предпочтительным среди пятизвездочных направлений, следом за ним идут Анапа и Геленджик. Всесезонная инфраструктура, включая подогреваемые бассейны и SPA-центры, делает эти отели привлекательными для отдыха в любое время года.
Цены на проживание в пятизвездочных отелях на лето 2024 года выросли на 10–15%, в некоторых случаях — на 20–25%. Эксперты рекомендуют туристам заранее бронировать отели высокого класса, учитывая высокий спрос в летний период.
Цены на неделю отдыха для двоих в пятизвездочных отелях Сочи колеблются от 125 000 до 350 000 рублей, в Анапе — от 120 000 до 280 000 рублей, а в Геленджике — от 165 000 до 199 500 рублей, не включая стоимость дороги.