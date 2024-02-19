Во сколько обойдется пляжный отдых в Краснодарском крае на майские праздники

В 2024 году наблюдается увеличение интереса россиян к отдыху в пятизвездочных отелях Краснодарского края, особенно в Сочи, Анапе и Геленджике, с ростом спроса на 5–10% за первые 1,5 месяца года, по сравнению с прошлым годом, как сообщает АТОР. Эксперты связывают этот тренд с переориентацией туристов с зарубежных направлений на отечественные, что происходит уже несколько лет, пишет Центральная Служба Новостей.

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Директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова отметила увеличение глубины бронирования отелей пятизвездочной категории, включая заявки на бархатный сезон. Компания FUN&SUN подсчитала, что глубина продаж в этом сегменте на курортах региона достигает в среднем 100 дней, что значительно выше, чем по другим категориям.

Любовь Воронина, генеральный директор Let’sFly, выделяет стабильный спрос и глубокие продажи отелей пятизвездочной категории, подчеркивая ограниченное предложение премиального сегмента на черноморском побережье. Эксперты «Интуриста» добавляют, что пиковые бронирования часто делаются на ближайшие выходные, однако ранние заявки на май и лето уже доставляют радость.

Сочи, благодаря прямым перелетам из Москвы и регионов, остается наиболее предпочтительным среди пятизвездочных направлений, следом за ним идут Анапа и Геленджик. Всесезонная инфраструктура, включая подогреваемые бассейны и SPA-центры, делает эти отели привлекательными для отдыха в любое время года.

Цены на проживание в пятизвездочных отелях на лето 2024 года выросли на 10–15%, в некоторых случаях — на 20–25%. Эксперты рекомендуют туристам заранее бронировать отели высокого класса, учитывая высокий спрос в летний период.