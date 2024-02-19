Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. О надвигающейся на Кубань опасности сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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Стало известно, что со вторника по четверг, с 20 по 22 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

В связи с этим сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер безопасности. Спасатели призвали людей не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также стараться избегать мест возможного схода лавин.

В ведомстве напомнили, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если там нет кустарников и деревьев.

«При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», — говорится в сообщении.