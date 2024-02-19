На курорте Красная поляна закрыли часть лыжных трасс из-за высокой лавинной опасности

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Семь трасс для катания закрыли на горнолыжном курорте Красная поляна в связи с высокой лавинной опасностью. Еще столько же горнолыжных трасс недоступны по техническим причинам, об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

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"Трассы "Восточная" выше отметки 1370 м, "Восточный экспресс", "Фрирайд", "Транзит" "Озерная", "Западная" и "Бриф" закрыты согласно лавинному бюллетеню", - говорится в сообщении.

Также на курорте предупредили о закрытии трасс "Медовей","Восточный траверс", "Дамба", "Восточная" выше отметки 900 м, "Серпантин", "Паудэр" и "Пихтовая" по техническим причинам.

На курорте "Роза Хутор" тоже сообщили об ограничениях.

"Трасса "Обер Хутор" выше 1600 м и трасса северного сектора "Встреча" закрыты. Качели и Мост на Роза Пик сегодня не работают", - предупредили туристов в Telegram-канале курорта.

На курорте "Газпром Поляна" после 14:00 в понедельник сообщили, что закрывают одну из трасс на склоне Альпика.