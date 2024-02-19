Россияне застряли в аэропорту Москвы на восемь часов из-за поломки самолета

Рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Ереван отменили за несколько минут до взлета из-за поломки самолета. В результате пассажиры застряли в аэропорту как минимум на восемь часов, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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Уточняется, что воздушное судно должно было отправиться из Домодедово в 6:30 понедельника, 19 февраля. Когда самолет выезжал на взлетно-посадочную полосу, пилот обнаружил техническую неисправность. Он сообщил путешественникам, что на борту необходимо «перезагрузить систему управления».

Сначала пассажиры два часа ждали вылета в салоне, позже их вернули в терминал. С того момента отправление переносили каждый час. По данным источника, в Ереван людей доставит другой борт, который вылетел за ними из Жуковского. Отправление назначено примерно на 16:20.