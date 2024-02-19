Названы самые популярные парки Московской области
Свыше миллиона человек посетили парки Московской области за прошедшую неделю. В пресс-службе Минблагоустройства области рассказали, какие парки стали самыми наиболее посещаемыми. Лидером оказался парк «Пехорка» в Балашихе: на прошлой неделе там побывали 39 тысяч человек.
«Второе место по популярности занял парк имени Толстого в Химках: он принял 38 тысяч гостей. На третьем месте по итогам недели оказался Фабричный парк в Истре с 30 тысячами посетителей. Четвёртое место рейтинга занял парк Мира в Мытищах, где было зафиксировано 27 тысяч посещений», - уточняется в сообщении.
В топ-5 наиболее посещаемых парков также вошел парк имени Лазутиной в Одинцовском городском округе - его посетили 21 тысяча гостей. Всего за неделю в Подмосковных парках побывали 1,1 млн местных жителей. Данные показатели выше на 204 тысячи больше, чем за прошлый год.