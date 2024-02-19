Названы самые популярные парки Московской области

«Второе место по популярности занял парк имени Толстого в Химках: он принял 38 тысяч гостей. На третьем месте по итогам недели оказался Фабричный парк в Истре с 30 тысячами посетителей. Четвёртое место рейтинга занял парк Мира в Мытищах, где было зафиксировано 27 тысяч посещений», - уточняется в сообщении.