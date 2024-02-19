Где бюджетно отдохнуть на февральских праздниках

Скоро нагрянут февральские праздники, и многие россияне захотят съездить отдохнуть. Что касается популярных направлений, то там уже все разобрано. Однако в России есть несколько мест, где еще не поздно снять номер. Об этом стало известно из совместного исследования «ЮMoney» и сервиса «Суточно.ру».

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«В этом году февральские праздники выпадают на выходные, поэтому многие россияне смогут отправиться в короткое путешествие на три дня. Перед праздниками число бронирований гостиниц выросло на 60 % относительно того же периода в 2023 году», – говорится в исследовании.

Оборот платежей увеличился вдвое, а бронирований гостиниц стало на 53 % больше, передает «Газета.ру».

Куда поехать

Сейчас осталось несколько направлений, где еще можно успеть забронировать номер по демократичным ценам. На первом месте оказался Ярославль. Средняя стоимость аренды жилья в этом городе составляет 4465 рублей в сутки. На втором месте Нижний Новгород (4667 рублей), далее – Калининград (2820 рублей), Тула (4888 рублей) и Великий Новгород (4138 рублей).

Туроператоры рекомендуют посетить Ярославль, так как в этом городе будет немного туристов, а значит, будет возможность спокойно отдохнуть и осмотреть достопримечательности без длинных очередей.

Что же касается самых популярных направлений, то чаще всего бронируют отели в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде и на горнолыжных курортах – в Шерегеше и Кировске.