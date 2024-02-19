Экотропа, ватрушки и шашлык: зачем ехать в «Долину нарзанов»

Экопарк «Долина нарзанов» в Кабардино-Балкарии находится в прекрасном месте, облюбованном туристами еще в советские времена. По некоторым данным, популярную турбазу впервые открыли еще в 1936 году. Нынешний же экопарк хотя и заработал всего несколько лет назад, но здесь есть чем заняться туристу.

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Как добраться?

В «Долину нарзанов» можно доехать двумя способами. В обоих случаях следует ориентироваться на направление до Джилы-Су. Итак, во-первых, вы можете воспользоваться дорогой, ведущей из Кисловодска. Главное ее преимущество — асфальт. Второй вариант — ехать через Зольский район Кабардино-Балкарии, через село Кичмалка. Тут в основном грунтовка. Какую бы из дорог вы ни выбрали, прекрасные виды обеспечены.

Экопарк находится на высоте 1300 метров над уровнем моря в урочище Лахран в долине реки Хасаут. Место позиционирует себя как подходящее для отдыха в любой сезон. Климат в этом районе мягкий, солнечных дней много, так что это действительно круглый год прекрасный вариант поездки на один день или на уикенд.

Режим работы парка — с 8:00 до 19:00. Вход на территорию обойдется в 150 рублей с человека. Инвалидам первой и второй группы, а также ветеранам Великой Отечественной войны и детям до трех лет — бесплатно.

Чем заняться?

Как понятно из названия, курорт расположился рядом с источниками природной минеральной воды. Их тут немало, порядка двух десятков. Воду можно пить или принимать в ней нарзанные ванны. Однако, несмотря на всесезонность экопарка, если ваша цель именно эта процедура, для поездки сюда стоит выбрать теплое время года. Подогрев ванн не предусмотрен. Зато есть душевая и раздевалка. В любом случае, при приеме минеральной воды как внутрь, так и в виде ванн важно помнить, что нарзана много употреблять нельзя и всегда следует предварительно проконсультироваться с врачом.

В Приэльбрусье непременно надо как следует погулять пешком. В конце концов, не за этим ли мы едем в горы? На территории парка есть экотропа протяженностью 2660 метров. Довольно простая, специальной подготовки и снаряжения не требует, достаточно надеть соответствующую сезону удобную одежду и обувь. Тропа семь раз пересекает реку, естественно, по мостам, оборудована местами для отдыха и даже туалетами.

Еще одна активность, доступная в экопарке, — тюбинг-трассы. Это те самые ватрушки, на которых многие так любят скатываться с горок разной высоты и крутизны. Грандиозный плюс здешнего тюбинга в том, что работает он в любое время года. Трасс несколько. Есть «взрослая» протяженностью 450 м, оборудованная бугельным подъемником. Детская покороче, всего 50 м в длину, зато дорожек для спуска на ней аж пять. Для юных туристов есть и другие развлечения: батуты, качели, башни — что-то по душе найдет даже самое капризное чадо.

Прогулки и катание на горках — занятия во всех отношениях прекрасные и к тому же разжигающие аппетит. На территории парка можно подкрепиться в одном из нескольких заведений, в том числе с национальной кухней. Конечно же, стоит попробовать хычины, дэлэны, чебуреки, шорпу или джед-либже. К национальному десерту закажите горный чай. Что по цене? Плотный обед из нескольких блюд, плюс чай и десерт обойдутся примерно в 1000—1500 рублей на человека.

В экопарке также есть несколько беседок с мангалами, расположенных в живописных точках. Это отличный вариант для тех, кто приезжает большой компанией и предпочитает возить с собой еду или жарить шашлык на природе самостоятельно. Аренда беседки на день — 1500 рублей.