Грязно и плохие дороги: приезжий раскритиковал Ростов в соцсетях

«Из города сделали помойку», «Такая же обстановка в пос. Красный, Самбек, городах Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин, Ростов-на-Дону, и нигде нет нормальных дорог, везде развалины и разруха», «Про дороги согласен, а вот насчет мусора, сами ростовчане и загрязняют! Не раз видел, как едут на машине и на ходу в окно пакет с мусором выкидывают! Это все было на центральной улице. А сколько ребят, которые на «газелях» строительный мусор выкидывают там где хочется?!» – написали они.