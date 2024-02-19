Грязно и плохие дороги: приезжий раскритиковал Ростов в соцсетях
Приезжий раскритиковал Ростов в соцсетях. По его мнению, город никто не убирает, а на дорогах творится полный ужас.
«За свое времяпровождение дворников я увидел всего один раз на ул. Садовой. На дорогах творится полный ужас, яма за ямой, и так – весь путь. Можно наблюдать ситуацию, как автомобилисты максимально притормаживают возле каждой ямы», – написал гость города.
Большая часть ростовчан спорить с автором поста не стала, они лишь добавили, что мусор люди сами кидают где попало.
«Из города сделали помойку», «Такая же обстановка в пос. Красный, Самбек, городах Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин, Ростов-на-Дону, и нигде нет нормальных дорог, везде развалины и разруха», «Про дороги согласен, а вот насчет мусора, сами ростовчане и загрязняют! Не раз видел, как едут на машине и на ходу в окно пакет с мусором выкидывают! Это все было на центральной улице. А сколько ребят, которые на «газелях» строительный мусор выкидывают там где хочется?!» – написали они.
При этом нашлись и те, кто заступился за родной город.
«Ну если вы приезжаете только лишь для того, чтобы найти где-то грязь, тогда, конечно. Я, например, вижу совсем другой Ростов. А грязь – да она везде есть, даже у автора под ногтями. Кто-то видит дождь и слякоть, а кто-то – приближение весны», – написала ростовчанка.