Банкомат удивил нижегородцев купюрами с видом местной достопримечательности

Изображением своих необычных наличных нижегородец поделился в местных соцсетях. Горожанин показал купюру, которую выдал ему банкомат в ТРЦ “Жар-птица” на площади Советской. В подлинности сторублевки мужчина сначала усомнился.

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На обратной стороне обновленной купюры номиналом в 100 рублей находится Ржевский мемориал советскому солдату и музей-мемориал “Куликово поле”. Как пишут подписчики в комментариях под размещенным нижегородцем постом, они тоже успели пополнить свои портмоне бумажными деньгами в новом дизайне.