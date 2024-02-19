Изюминки крымской Ниццы: что обязательно стоит посмотреть в Ялте

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Города и веси». Сейчас самое время узнать лучше свою страну. Сегодня знакомимся с Южным берегом солнечного Крыма.

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Собираясь на русский юг весной, вам непременно стоит обратить внимание на Ялту. Это не просто прибрежный город — здесь собрано большое количество достопримечательностей, которые доступны для туристов в любое время года. «Вечерняя Москва» вместе с местным жителем прогулялась по местами силы Южного берега Крыма (ЮБК).

Этот город часто называют крымской Ниццей. В Ялте также растут вечнозеленые пальмы, шумит морской прибой, а улочки прячут уникальную архитектуру. Но как писал Антон Павлович Чехов: «Ялта лучше Ниццы». Кстати, именно в этих краях классик литературы приобрел дачу. Сегодня она встречает посетителей как музей на каменистом мысе у подножия горы Аю-Даг.

— Дача находится в Гурзуфе. Это поселок в 17 километрах от Ялты. Стоит сразу сказать, что она условно делится на две части. Первая — Малая — это сама Ялта, и вторая — Большая — территория, включающая в себя другие местечки, но без которых нельзя представить полноценное путешествие по нашим краям, — рассказывает местный житель Дмитрий Иванюк.

Помимо Гурзуфа, будучи в Ялте, стоит посетить Алупку, где расположен удивительный Воронцовский дворец; Гаспру и его «Ласточкино гнездо»; Массандру — с цветущим круглый год Никитским ботаническим садом...

— Дворцовые комплексы ЮБК стали нашей визитной карточкой. Но и сама Ялта может удивлять. Одна только набережная чего стоит. Она протянулась на километр вдоль Черного моря, и именно на ней сконцентрировано много достопримечательностей: Купальни Роффе, Главпочтамт, здание Международного морского клуба, историческое здание гостиницы «Таврида», старинный маяк, — отмечает Дмитрий.

Некоторые знаковые места окутаны легендами. Например, на набережной, помимо всего прочего, можно найти 500-летний платан, который назвали в честь Айседоры Дункан. По легенде, именно здесь танцовщица встречалась с Есениным.

— В знак этого возле дерева сегодня установлен памятник. А их на набережной немало. Любимые всеми — «Дама с собачкой» и памятник Михаилу Пуговкину в образе Якина из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», — добавляет Дмитрий.

Изюминкой Ялты стал римско-католический храм в окружении пальм. Там можно послушать органный концерт. Удивительна по своей красоте и армянская церковь Святой Рипсиме. А вообще в Ялте каждый найдет для себя что-то по душе.

ДАРЮ ЛУК ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Из Ялты, как и из других городов Крыма, туристы привозят чай, морскую соль, мед, вино, эфирные масла. Неожиданный сувенир — ялтинский лук. Его не только покупают красивыми связками. Ялтинский лук можно встретить на магнитах, футболках и других сувенирах. Есть еще одна традиция, о которой малой кто знает. Помните фразу из «Мастера и Маргариты»: «Умоляю верить. Брошен в Ялту гипнозом Воланда...»? Часто открытки с этой цитатой любят покупать туристы, будучи в Ялте, и отправлять ее своим близким. Есть в городе и удивительная лавка молодого бренда с авторскими работами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ