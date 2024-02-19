Амурчанам рассказали про «волшебный» камень

Сотрудники Норского заповедника рассказали о «чудо-камне», который можно найти в Приамурье. Есть мнения, что он помогает справиться с проблемами репродуктивной системы. Встречается камень на Бурундинском месторождении халцедонов в Амурской области, и название ему – сердолик.
Интересной историей поделился Норский заповедник в своём Telegram-канале norsky28:
Этот поделочный камень – одна из разновидностей халцедонов. Он обладает таким же оранжево-красным, красновато-розовым или жёлто-красным цветом и бывает как матовым, так и практически прозрачным. Нейросеть его нарисовала именно таким, правда, чуть преувеличивая с размером (на фото, – прим. ред.). В Древнем Египте сердолик был камнем, посвящённым богине Исиде. Египтяне носили застёжки из этого камня, отдавая себя под покровительство «матери богов». Камень и сейчас наделяют большой женской силой, считают символом страсти, семейного благополучия и, как показывает практика с Бурундинскими сердоликами, символом материнства.
Госинспекторы даже рассказали о совпадении, с которым столкнулись их коллеги, жёны коллег, а также те, кто приезжал на месторождение и увозил оттуда чудо-камушек.
Однажды один из учёных, работавших в заповеднике, взял сердолик с Бурундинского месторождения, и через некоторое время после того как он вернулся домой, у них с женой родился долгожданный сын. После история повторилась с одной из корреспонденток, приезжавших в заповедник снимать сюжет. Она забеременела и, уходя в декрет, оставила своей коллеге тот самый камень. Теперь и она в положении. Убедившись, как работает сердолик, девушка попросила в заповеднике ещё один для своих друзей и отправила его им в Якутию. Как говорится, чудеса случаются там, где в них верят.
В разных источниках сердоликам приписывают также благотворное влияние и исцеляющую силу при зубной боли, заболеваниях щитовидной железы и других органов. По информации заповедника, существуют даже сведения о том, что браслеты с сердоликами давали солдатам во Вторую мировую войну, чтобы их раны заживали быстрее.
Большая часть месторождений сердолика находится на косах рек сопредельной с заповедником территории. Только оттуда можно взять такой камушек себе и проверить его силу. А сделать это можно во время туров в Норский заповедник, которые туроператоры будут проводить с июня по октябрь, - анонсирует Норский заповедник.
Кстати, туризм в Приамурье активно развивается. Как писал портал 2x2.su ранее, амурчане, путешествующие по родному региону, особенно выделяют Бурейский район. На то есть причины - хорошая инфраструктура и большое количество мест, куда можно поехать.