Амурчанам рассказали про «волшебный» камень

Однажды один из учёных, работавших в заповеднике, взял сердолик с Бурундинского месторождения, и через некоторое время после того как он вернулся домой, у них с женой родился долгожданный сын. После история повторилась с одной из корреспонденток, приезжавших в заповедник снимать сюжет. Она забеременела и, уходя в декрет, оставила своей коллеге тот самый камень. Теперь и она в положении. Убедившись, как работает сердолик, девушка попросила в заповеднике ещё один для своих друзей и отправила его им в Якутию. Как говорится, чудеса случаются там, где в них верят.