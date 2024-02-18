Россиянин описал село в горах Дагестана фразой «туристов в глаза не видели»

«Помимо мечети, в селе есть небольшой магазинчик, где можно купить все самое необходимое. За товарами "не на каждый день" нужно ездить в райцентр — Гуниб. Люди тут живут небогато, каждый день не наездишься, поэтому если кто-то едет в Гуниб, то обязательно уточняет у соседей, что нужно купить и привезти», — добавил блогер.