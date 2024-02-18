Туристам в горах Сочи обещают отличную погоду

В воскресенье, 18 февраля, в горнолыжном кластере Сочи открылась только часть трасс для дневного катания.

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На Курорте Красная Поляна – спуски на высотах 2200–960 м, «Восточный сектор» и «Цирк-2». На «Розе Хутор» – Роза Пик, «Обер Хутор» и Южный склон. На «Газпроме Альпика» – трассы от 2250 до 550 м, на «Газпроме Лаура» – несколько спусков, а также склоны для детей.

С утра был туман, а днем пошел еще и дождь. «Кататься невозможно, видимость нулевая, каша под лыжами. Два спуска – и будете насквозь мокрые», «В утренних сводках обещали “неплохой день для катания”. Интересно, как выглядит “плохой”», – пишут в горнолыжных тг-чатах те, кто все же решился выйти на трассы.

Зато на следующую неделю прогноз погоды благоприятный для отдыхающих в горнолыжном кластере.